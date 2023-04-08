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Происшествия

В Израиле в результате теракта погиб один человек

Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве вечером 7 апреля, сообщает ТАСС.

Теракт.
Теракт.
unsplash.com

Террорист наехал на пешеходов, вышел из машины и пытался выстрелить в нескольких людей. После этого его нейтрализовала полиция. Погибший был туристом из Италии.

Пресс-служба израильской полиции подтвердила информацию о наезде на группу людей на набережной. Один из очевидцев слышал по меньшей мере пять выстрелов.

Теракт в Тель-Авиве произошел на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочное совещание военно-политического кабинета.

Он заявил, что Израиль всегда будет давать жесткий ответ своим противникам, заставляя их платить высокую цену за попытки нанести ущерб государству.

Ранее теракт на химпредприятии предотвратили в России.

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