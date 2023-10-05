5 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Иркутске задержали и отпустили педофила. Он заманивал детей в квартиру

Как рассказывает Telegram-канал "SHOT", в Иркутске в микрорайоне Топкинский был задержан педофил, он уже стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

На 40-летнего Николая Ш. в подразделение по делам несовершеннолетних пожаловались родители. Они уверены, что мужчина заманивает их детей в свою квартиру с целью изнасиловать.

На данный момент удалось установить лишь один факт педофилии, извращенец попытался совратить девятиклассницу в социальных сетях.

Ранее, в сентябре 2023 года, Николая поставили на учет в психоневрологический диспансер из-за проблем с психикой.

Гражданина Иркутска задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего".

Раннее мы писали о родителях девочки, оправдывающих свою дочь, которая изрезала подругу канцелярским ножом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость