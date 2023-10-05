В Иркутске задержали и отпустили педофила. Он заманивал детей в квартиру

На 40-летнего Николая Ш. в подразделение по делам несовершеннолетних пожаловались родители. Они уверены, что мужчина заманивает их детей в свою квартиру с целью изнасиловать.
На данный момент удалось установить лишь один факт педофилии, извращенец попытался совратить девятиклассницу в социальных сетях.
Ранее, в сентябре 2023 года, Николая поставили на учет в психоневрологический диспансер из-за проблем с психикой.
Гражданина Иркутска задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего".
Раннее мы писали о родителях девочки, оправдывающих свою дочь, которая изрезала подругу канцелярским ножом.