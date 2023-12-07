В Хакасии туристы застряли в тайге из-за непогоды

Несколько групп туристов затерялись в хакаской тайге из-за непогоды. Общий состав групп составляет 28 человек.

Как сообщает rg.ru, туристы отправились на снегоходах в окрестности села Приисковое Республики Хакасия, там их застала непогода и им пришлось заночевать в тайге.

Туристы самостоятельно выбраться не смогли, поэтому на помощь отправились спасатели, с которыми путешественники связались по спутниковому телефону. Сильный ветер и метель помешали спасателям оказать помощь той же ночью, вертолет был готов к вылету, но погода не позволила.

Поэтому на поиски туристов утром 7 декабря отправились добровольцы из села Приисковое и сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

В настоящее время местонахождение туристов установлено и идет эвакуация.

Ранее мы сообщали, что один из пропавших в тайге подростков найден погибшим.