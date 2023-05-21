В горах Алтая свирепствует крупный пожар

Крупный лесной пожар обнаружен в Шебалинском районе Республики Алтай. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.

На 21 мая в регионе бушует один лесной пожар в Шебалинском районе. Пламя распространилось на площади 2 га.

Также столбы дыма и горящие искры заметили в горах по дороге на Ороктойский мост в Чемальском районе 20 мая, сообщают очевидцы.

С пламенем борются 26 человек и шесть единиц техники от лесных хозяйств Чемальского и Шебалинского района, а также автономного учреждения Республики Алтай.

На данный момент угрозы населенных пунктам нет. В лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сразу несколько крупных пожаров бушевало в Алтайском крае 20 мая.