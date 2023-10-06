В Екатеринбурге подростка расстреляли за отказ покупать вейп

К 14-летним школьникам на автобусной остановке подошли двое парней с предложением купить у них электронные сигареты. Несмотря на отказы, они настойчиво предлагали свой товар. Тогда один из школьников распылил в них перцовый баллончик.
Когда мальчики пошли в сторону дома, им навстречу резко выбежала толпа подростков. У некоторых было пневматическое оружие.
Часть толпы погналась за одним школьником, а другая избивала его друга и стреляла в него.
У пострадавшего из головы извлекли пневматическую пулю и диагностировали множественные ушибленные раны.
Второй школьник не пострадал.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.