В доме в центре Барнаула обрушился потолок - жителей эвакуируют

Отслоение штукатурного слоя от потолка произошло в деревянном доме на ул. Пролетарской, 78 в квартире №4, сообщают в мэрии Барнаула.

Из-за обрушения в доме ввели режим "повышенной готовности".

Многоквартирный дом находится в эксплуатации с 1914 года и признан аварийным в марте 2019 года.

На место происшествия выехали администрация района и подрядчик, ответственный за техническое состояние аварийных домов.

Обследование показало, что жильцам опасно оставаться в доме и дальше. Всего в доме четыре квартиры, в которых по факту проживают 11 человек.

Сейчас на базе школы №1 развернули пункт временного размещения. Жителей информируют и эвакуируют.

Вопрос расселения рассмотрят на сегодняшнем заседании горкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города.

Ситуация на контроле в администрациях города и района.

Ранее в алтайском селе во время ремонта обрушился лицей.