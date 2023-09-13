14 сентября
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Происшествия

В детском саду Алтайского края взорвался водонагревательный котел

В селе Ракиты Рубцовского района взорвался водонагреватель и нанес серьезные повреждения, сообщает Mash_Siberia.

Водонагреватель.
Водонагреватель.
архив АО "Компания Электрокомплектсервис"

Взрыв повредил пять окон, стены и кровлю.

Дети остались дома, никто не пострадал.

Котел использовали для бытовых нужд. На данный момент идет проверка садика.

Ранее свинец признали самым опасным элементом для здоровья.

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