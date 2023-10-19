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Происшествия

В Бурлинском районе объявили режим повышенной готовности

С 19 октября на территории Бурлинского района вводят режим «повышенной готовности». Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации муниципалитета.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Причиной введения режима стали ландшафтные пожары. Горит камыш между селами Бурла и Притыка.

Ситуацию контролируют противопожарные службы, угрозы населенным пунктам района нет.

Ранее минувшей ночью в Барнауле произошли два пожара, есть погибшие.

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