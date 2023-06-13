14 июня
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Происшествия

В Бийском районе вода добралась до приусадебных участков

В поселке Полеводка Бийского района в результате повышения уровня воды в реке Катунь подтоплено шесть приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Подтоплено шесть приусадебных участков в поселке Полеводка
Подтоплено шесть приусадебных участков в поселке Полеводка
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вода не только затопила ближайшие территории, но и оказалась внутри домов. В двух домах по улице Центральная она поднялась выше уровня пола на 2-3 см. Жильцам пришлось разместиться по другим адресам.

На месте работает оперативная группа регионального ГУ МЧС и спасатели краевого управления ГОЧС.

Вода может подняться еще на 2 см 13 июня, прогнозируют специалисты.

"Ведется уточнение информации, проводится мониторинг гидрологической обстановки на реке Катунь. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", - заявляют в ведомстве.

Ранее стало известно, что уровень воды в Оби вырос на 16 см за сутки в Барнауле.

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