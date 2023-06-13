В Бийском районе вода добралась до приусадебных участков

Вода не только затопила ближайшие территории, но и оказалась внутри домов. В двух домах по улице Центральная она поднялась выше уровня пола на 2-3 см. Жильцам пришлось разместиться по другим адресам.
На месте работает оперативная группа регионального ГУ МЧС и спасатели краевого управления ГОЧС.
Вода может подняться еще на 2 см 13 июня, прогнозируют специалисты.
"Ведется уточнение информации, проводится мониторинг гидрологической обстановки на реке Катунь. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", - заявляют в ведомстве.
Ранее стало известно, что уровень воды в Оби вырос на 16 см за сутки в Барнауле.