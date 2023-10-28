В Бийске водитель внедорожника на большой скорости сбил собаку

По словам очевидцев, недалеко от пешеходного перехода водитель внедорожника сбил овчарку. Отмечают, что дорога в этот момент была пустой и он даже не сбавил скорость.
Также злоумышленник не остановился, чтобы оттащить собаку на обочину.
Овчарку сбили на глазах у женщины и ребенка, сообщает "ЧП-Бийск".
По словам очевидцев, недалеко от пешеходного перехода водитель внедорожника сбил овчарку. Отмечают, что дорога в этот момент была пустой и он даже не сбавил скорость.
Также злоумышленник не остановился, чтобы оттащить собаку на обочину.
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