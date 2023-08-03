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Происшествия

В Бийске водитель сбил подростка на самокате

Несчастный случай произошел вечером 1 августа в 20:15 в Бийске.

Самокат.
Самокат.
CC0

45-летний водитель на Mitsubishi Lancer сбил мальчика, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Бийский рабочий.

Автомобиль двигался от переулка Третьяка по улице Горького в направлении переулка Дачный. 14-летний мальчик на самокате пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний ребенок получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ЦГБ Бийска.

Ранее два водителя самокатов попали под колеса автомобилей в Барнауле

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