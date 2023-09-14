15 сентября
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Происшествия

В Бийске трамвай сбил человека

28-летний мужчина остался жив, но получил травмы различной степени тяжести, сообщает "В Курсе 22".

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Бригада медиков оказала помощь на месте, после чего пациента в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.

Мужчина получил травматическую ампутацию пяточной кости и пальцев стопы.

Ранее в Бийске водитель скорой помощи насмерть сбил женщину.

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