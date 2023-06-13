В Бийске разбилась пятилетняя девочка, выпав из окна многоэтажки

Несчастный случай произошел 12 июня в Приобской части города.
Известно, что вечером пятилетняя девочка осталась дома без присмотра. Она залезла на окно, оперлась на москитную сетку и упала с пятого этажа.
На месте работала реанимационная бригада города. У девочки обнаружили перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировали, в больнице она скончалась.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа, проводится проверка по данному факту.
Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).