В Бийске пропал подросток с татуировкой на запястье

Приметы: рост 174, крупного телосложения, выглядит значительно старше своего возраста, глаза серые, волосы русые, короткая стрижка.
Особые приметы: на запястье левой руки есть татуировка в виде точек очень плохого качества.
Был одет: черная толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны Nike, черная жилетка на сентипон. На ногах белые укороченные носки, черные кожаные кроссовки с бежевой подошвой. С собой черная кожаная барсетка.
Ранее почти неделю искали пропавшего подростка в Алтайском крае.
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