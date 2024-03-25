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Происшествия

В Бийске пропал подросток с татуировкой на запястье

Пропал 14-летний подросток Романов Роман. 24 марта приблизительно в 17:00 его заметили на остановке «Трест». До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает «СпасАлтай22».

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru
Пропал человек.
Пропал человек.
"СпасАлтай22"

Приметы: рост 174, крупного телосложения, выглядит значительно старше своего возраста, глаза серые, волосы русые, короткая стрижка.

Особые приметы: на запястье левой руки есть татуировка в виде точек очень плохого качества.

Был одет: черная толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны Nike, черная жилетка на сентипон. На ногах белые укороченные носки, черные кожаные кроссовки с бежевой подошвой. С собой черная кожаная барсетка.

Ранее почти неделю искали пропавшего подростка в Алтайском крае.

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