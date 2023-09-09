В Бийске произошло жесткое ДТП

Все автомобили получили серьезные повреждения, у одного отвалился бампер.
Сведений о пострадавших нет.
На месте происшествия работали пожарные, полицейские и врачи скорой помощи.
Ранее в Барнауле движение трамваев остановилось на одной из улиц.
ДТП с участием трех автомобилей произошло ранним утром в Бийске, сообщает "Бийск - мой город".
Все автомобили получили серьезные повреждения, у одного отвалился бампер.
Сведений о пострадавших нет.
На месте происшествия работали пожарные, полицейские и врачи скорой помощи.
Ранее в Барнауле движение трамваев остановилось на одной из улиц.
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