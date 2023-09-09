В Бийске произошло жесткое ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло ранним утром в Бийске, сообщает "Бийск - мой город" .

Все автомобили получили серьезные повреждения, у одного отвалился бампер.

Сведений о пострадавших нет.

На месте происшествия работали пожарные, полицейские и врачи скорой помощи.

Ранее в Барнауле движение трамваев остановилось на одной из улиц.