В Бийске нашли тело младенца в уличном туалете

Мертвого ребенка нашел местный житель, который приехал в гости к матери.
Когда мужчина зашел в уличную уборную и увидел труп младенца, он сразу вызвал правоохранителей.
Мать утверждает, что за день до этого к ней приезжали гости - взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми.
Причину смерти новорожденного установить не удалось. Как и то, причастны ли к преступлению приезжавшие родственники.
Пока правоохранители возбудили уголовное дело по статье за убийство новорожденного и выясняют детали случившегося.
Ранее в Новосибирской области мужчину обвинили в жестоком избиении девятилетней падчерицы.