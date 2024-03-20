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Происшествия

В Бийске начался пожар из-за того, что ребенок играл в телефон на зарядке

Вечером 19 марта произошел пожар в квартире в Бийске. Огонь вспыхнул из-за телефона на подзарядке, сообщили спасатели.

Ребенок в телефоне.
Ребенок в телефоне.
unsplash.com

Телефон заряжали на кухне, там и загорелись первые вещи. Три человека эвакуировались самостоятельно, но в одной из комнат квартиры осталась пожилая женщина. Двое человек на втором этаже из-за задымления в подъезде боялись выйти и ждали помощи пожарных.

Всех удалось вывести из дома. Женщину доставили в бийскую больницу №2.

Выяснилось, что пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Ребенок играл телефоном на зарядке, из-за чего воспламенился удлинитель.

Ранее altapress.ru рассказывал, как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре.

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