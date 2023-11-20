В Бийске из-за урагана с церкви слетел купол

Кроме самого купола, никто не пострадал. Его планируют восстанавливать.

Как сообщает "Инцидент Бийск", купол в Храме Казанской иконы Божией Матери будут восстанавливать как только стихнут порывы ветра.

Ранее мы рассказывали о других последствиях урагана.