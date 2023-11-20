В Бийске из-за урагана с церкви слетел купол

Как сообщает "Инцидент Бийск", купол в Храме Казанской иконы Божией Матери будут восстанавливать как только стихнут порывы ветра.
Ранее мы рассказывали о других последствиях урагана.
Кроме самого купола, никто не пострадал. Его планируют восстанавливать.
Как сообщает "Инцидент Бийск", купол в Храме Казанской иконы Божией Матери будут восстанавливать как только стихнут порывы ветра.
Ранее мы рассказывали о других последствиях урагана.
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