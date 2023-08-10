В библиотеке Белого дома нашли пакет с кокаином

Американские следователи выяснили, кому принадлежал обнаруженный в Белом доме пакет с кокаином.

Он мог принадлежать человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, пишет New York Post.

Ранее американская секретная служба сообщила, что установить точно, кому принадлежал "кокс" невозможно. Однако граждане выразили сомнение в этом громком заявлении, пишет Lenta.ru.

Пакет с наркотиком обнаружили в библиотеке.

Ранее на рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина.

Женщина находилась в отпуске и плавала в Атлантике в поисках лобстеров. Тут и наткнулась на крупную партию наркотика.

Политик долгое время служила в полиции, поэтому сразу опознала находку и вызвала береговую охрану.

Стоимость находки полицейские оценили в 1 млн долларов.

После оформления полицейских протоколов мэр вновь стала ловить лобстеров. И поймала порядка 60 штук.