К смертной казни и строгому режиму приговорили родителей в Белоруссии, которые издевались над ребенком и убили его

Минский областной суд приговорил к смертной казни отца ребенка, которого тот убил. А к 25 годам лишения свободы приговорили мать - за то же деяние, рассказала "Беларусь сегодня".

Кратко

Трехлетнего малыша Семена убили собственные родители 14 января 2023 года.

Эксперты установили, что над мальчиком издевались, его избивали и не кормили.

Во время суда родители рассказывали, что ребенка они пинали ногами. И добавляли слово "аккуратно". Якобы для воспитания.

В итоге однажды отец ударил ребенка так сильно, что тот скончался.

Психолого‑психиатрическая экспертиза, проведенная супругам, признала обоих вменяемыми.

Насилие над детьми. СС0

Оказался в больнице с побоями почти сразу

Семена истязали с самого рождения. Мать изначально хотела рожать только девочек - две у нее уже были. На УЗИ "слишком поздно сообщили пол". Родительница на проятжении всей беременности употребляла алкоголь. И делала в доме ремонт.

Ребенок родился недоношенным. Сначала он три месяца провел в детской реанимации. Когда его должны были выписать, родители написали заявление, чтобы Семена отдали в Дом малютки. Якобы из-за того, что дома ремонт.

Когда мальчику исполнилось полгода, он попал домой. И уже через два месяца снова оказался в больнице - со следами побоев.

Насилие над детьми. CC0

К врачам его отвезли сами родители. Мол, забеспокоились, что у Семена начала опухать голова. А причину якобы не знают.

Медики сразу заявили, что малыша избили.

Позднее следствие установило, что за июнь — июль 2020 года Семену нанесли не менее 20 ударов, 10 из которых — по голове. Били руками, ногами, предметами.

В августе установлено нанесение мальчику еще трех ударов по голове. Это только то, в чем признались родители.

Напомним, на тот момент малышу не было и года.

Насилие над детьми. Анна Зайкова

До года избивала только мать

Отец Семена рассказал, что до года малыша избивала только родная мать. В суде они со смехом рассказывали, как били ребенка тапком. На крохе не было живого места.

"Он тогда малой был, за что его было бить? Вот когда вырос, тогда да, бить было надо", - рассказывал отец.

"Вырос" - это когда Семену исполнился всего год. Дети в это время только учатся ходить.

Морили голодом

Из-за того, что Семен родился недоношенным, ему требовалось специальное питание. Денег на это у родителей якобы не было. Поэтому ребенок не ел совсем.

Насилие над детьми. СС0

"Обвиняемая говорит, не думала, что отсутствие питания опасно для малыша… Не было денег и на памперсы для Семена. А у остальных детей было все необходимое, финансовые трудности в этой семье касались только младшего сына. И на спиртное родителям денег тоже, естественно, хватало", - написали в "Беларусь сегодня".

У ребенка развилась «белково‑энергетическая недостаточность». Его отправили в реанимацию. В больнице снова обнаружили побои. Не менее 27 ударов нанесли Семену незадолго до госпитализации. В основном по голове — руками, ногами и неустановленными твердыми предметами.

Ему тогда не исполнилось и двух лет.

Насилие над детьми. CC0

"Образцовый" малыш

Когда Семен возвращался из больницы, выглядел он как обычный ребенок - кругленький, розовощекий. Его даже выводили во двор гулять. Семья показывала, что с малышом все хорошо.

Среднюю дочь родители выводили гулять на улицу в коляске. А рядом ковылял Семен. У него коляски не было.

Откровения на суде

Мать рассказывала на суде, как пьяная швыряла Семена в ванну, топила его ногой в ведре, заставляла малыша убирать за собой. Что значить "убирать"? Это языком вылизывать пол.

Спал ребенок на полу на кухне. В позе эмбриона. Остальные дети спали в своих постелях.

Насилие над детьми. СС0

В день смерти Семену нанесли не менее семи ударов по голове. Это стало причиной закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний под мозговые оболочки и непосредственно в вещество мозга, осложненных отеком головного и спинного мозга.

Травму Семен получил, когда отец в очередной раз пнул его по голове.

Семен прожил всего три года, два месяца и одну неделю.

Смертная казнь

Отца Семена приговорили к смертной казни - расстрелу. Мать - к 25 года лишения свободы в условиях строгого режима с принудительным лечением от алкоголизма.

Ранее на восемь лет осудили жителя Алтая, который проломил череп трехлетней малышке.