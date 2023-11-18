В барнаульском ТРЦ "Арена" вспыхнул пожар.

Возгорание произошло в складском помещении продуктового магазина.
Огонь распространился на площадь около 50 кв. м.
Отмечается, что пожар потушили.
Причина устанавливается.
Ранее сообщалась, что два человека погибли при пожаре в Барнауле.
В Барнауле утром 18 ноября ТРЦ "Арена" случился пожар, сообщили в ж
Возгорание произошло в складском помещении продуктового магазина.
Огонь распространился на площадь около 50 кв. м.
Отмечается, что пожар потушили.
Причина устанавливается.
Ранее сообщалась, что два человека погибли при пожаре в Барнауле.
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