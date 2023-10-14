В Барнауле женщина "купила" диван у мошенников

У 31-летней местной жительницы мошенники похитили 18 тыс. рублей под предлогом покупки дивана, сообщает ГУ МВД по региону .

На одном из популярных сайтов потерпевшая нашла объявление о продаже дивана. В мессенджере она связалась с продавцом, стороны договорились о сделке и доставке. Женщина оплатила покупку и стала ждать доставку.

Позже гражданка решила повторно посмотреть это объявление и обнаружила, что оно было заблокировано и удалено за нарушение правил пользования сайтом.

На связь продавец больше не выходил.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее бийчанин попал в ловушку мошенников, когда хотел продать ноутбук.