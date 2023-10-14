14 октября
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Происшествия

В Барнауле женщина "купила" диван у мошенников

У 31-летней местной жительницы мошенники похитили 18 тыс. рублей под предлогом покупки дивана, сообщает ГУ МВД по региону.

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

На одном из популярных сайтов потерпевшая нашла объявление о продаже дивана. В мессенджере она связалась с продавцом, стороны договорились о сделке и доставке. Женщина оплатила покупку и стала ждать доставку.

Позже гражданка решила повторно посмотреть это объявление и обнаружила, что оно было заблокировано и удалено за нарушение правил пользования сайтом.

На связь продавец больше не выходил.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее бийчанин попал в ловушку мошенников, когда хотел продать ноутбук.

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