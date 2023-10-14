В Барнауле женщина "купила" диван у мошенников

На одном из популярных сайтов потерпевшая нашла объявление о продаже дивана. В мессенджере она связалась с продавцом, стороны договорились о сделке и доставке. Женщина оплатила покупку и стала ждать доставку.
Позже гражданка решила повторно посмотреть это объявление и обнаружила, что оно было заблокировано и удалено за нарушение правил пользования сайтом.
На связь продавец больше не выходил.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее бийчанин попал в ловушку мошенников, когда хотел продать ноутбук.