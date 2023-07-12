В Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой

Сперва жильцы домов, расположенных неподалеку от проезда Северный Власихинский, заметили хулигана, онанирующего на детской площадке.
Но мужчина на этом не остановился. Он зашел в подъезд и испражнился в лифте.
Разгневанные жильцы решили проучить мужчину и заставили его вытирать пол собственной одеждой.
На кадрах заметно, как нарушитель снимает возле лифта футболку, сворачивает в комок и начинает вытирать фекалии.
По словам одного очевидцев происшествия, такое периодически случается. На место вызвали полицию.
Ранее в алтайском селе полицейские посмеялись над гуляющим голышом мужчиной и проехали мимо.