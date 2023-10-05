В Барнауле задержали закладчика, который сделал 80 прикопов

Мужчина из ближнего зарубежья решил подработать и устроился в интересную "службу доставки".

Известно, что вещество содержит в себе очень опасный наркотик - метадон.

В сентябре 2023 года 25-летний парень устроился курьером-закладчиком.

"Клад" он забрал в Новосибирске, а реализовать его нужно было в Алтайском крае.

Всего за пять часов парень сделал 80 закладок в нескольких районах Барнаула. Однако в Центральном районе его заметили и поймали.

На данный момент "курьера" заключили под стражу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края оборудовал у себя дома инкубатор психоактивных веществ.