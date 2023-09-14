В Барнауле задержали подозреваемого в двух грабежах

Злоумышленник совершил ограбления продуктового и цветочного магазинов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю .

Сначала в один из продуктовых магазинов города вошел неизвестный мужчина и попросил налить ему алкогольный напиток. Девушка стала наливать покупателю спиртное, не закрыв кассу. Злоумышленник открыто похитил из кассы 7 тыс. рублей и скрылся.

Спустя пару дней похожее ограбление произошло в одном из цветочных магазинов. Утром в магазин зашёл мужчина и сразу направился к кассе, за которой стояла 20-летняя девушка. Грабитель начал отталкивать ее от кассы.

Ему удалось взять деньги, но девушка выбила коробку с наличными из рук. Подозреваемый взял только 6 тыс. рублей и скрылся.

Подозреваемым оказался ранее судимый в 2019 за кражу житель Барнаула 1994 года рождения. Похищенные денежные средства изъяли.

В настоящее время возбудили два уголовных дела.

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