20 марта
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Происшествия

В Барнауле задержали мигранта, который распространял закладки

Закладчика удалось задержать, когда он формировал очередной тайник, сообщает региональное МВД.

Наручники. Деньги. Арест.
Наручники. Деньги. Арест.
unsplash.com

Мужчина уроженец одной из республик Средней Азии был пойман во время формирования очередного тайника, при себе у него нашли порядка одного грамма героина.

В ходе разбирательств удалось установить, что мужчина на момент задержания сформировал уже 37 тайников с запрещенными веществами. Они расположены в разных районах города, координаты он сообщал онлайн своему куратору.

В ведомстве отметили, что мужчина исполнял роль и курьера, и закладчика. Таким образом в феврале он получил оптовую партию «синтетики» в Новосибирске. А в начале марта обвиняемый прибыл в Барнаул для распространения наркотиков. Для проживания он снимал квартиру посуточно.

Помимо этого нарушения, удалось установить, что мужчина находился в России незаконно. Осенью 2023 года с целью дальнейшего трудоустройства он прибыл на территорию Российской Федерации и даже встал на миграционный учет, однако ни патента, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство в дельнейшем не получал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики.

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