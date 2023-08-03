В Барнауле задержали 14-летнего курьера-мошенника

Полицейские задержали 14-летнего барнаульца, который работал по схеме "Ваш родственник попал в беду", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сообщение о возможном мошенничестве поступило 29 июля от 23-летнего водителя такси. Он рассказал, что заказчик такси поручил ему забрать посылку и доставить ее другому человеку.

Таксист так и сделал. Дверь по указанному адресу ему открыла пожилая женщина, которая передала ему пакет. С ним таксист приехал на конечный адрес, где его дожидался подросток.

Таксист отдал молодому человеку посылку, но заподозрил, что поучаствовал в мошеннической схеме.

После его заявления в полицию правоохранители выяснили, что 82-летняя пенсионерка действительно стала жертвой обмана.

Деньги. Финансы. pexels.com

Она рассказала, что неизвестные позвонили ей и представились внуком. Поскольку женщина редко созванивалась с ним, она не смогла распознать чужой голос и поверила.

Лже-родственник сообщил, что попал в ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Чтобы избежать последствий, якобы нужно было отдать 200 тыс. рублей.

У бабушки было только 60 тыс. рублей. Мошенник согласился на эту сумму и велел положить деньги в комплект с постельным бельем, а потом передать пакет курьеру.

Пенсионерка выполнила условия. Позже выяснилось, что таксист передал деньги 14-летнему жителю Барнаула.

Подросток признался в преступлении и сказал, что нашел нелегальный способ заработка в интернете. Работа заключалась в том, чтобы забирать деньги через водителей такси и переводить на указанные счета.

Деньги пострадавшей пенсионерки 14-летний барнаулец уже успел перевести.

Ранее в Алтайском крае супружеская пара перевела миллион рублей мошенникам.