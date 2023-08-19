В Барнауле водитель сбил ребенка

Авария произошла на улице Свердлова 19 августа. Неизвестный водитель сбил ребенка, примерно 10-12 лет.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как очевидцы ДТП пытаются оказать ребенку первую помощь. Состояние пострадавшего неизвестно.
Подробности аварии не сообщаются.
Ранее в Барнауле на проезжей части сбили девушку на улице Власихинская. Предварительно установлено, что 23-летнюю девушку сбил 66-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 111130. В ГИБДД отметили, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора по пешеходному переходу.