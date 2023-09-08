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Происшествия

В Барнауле установлено местонахождение пропавшей 12-летней девочки

7 сентября 2023 года 12-летняя жительница города Барнаула ушла из своего дома в неизвестном направлении. После поступления сообщения об исчезновении ребенка были организованы поиски на территории краевого центра. Об этом сообщает помощник руководителя следственного управления следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, Ольга Чеснокова.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В результате проведенных поисковых операций вечером 8 сентября было установлено местонахождение девочки.

По информации из Следственного комитета, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана родителям.

В ходе расследуемого уголовного дела следователи СК продолжают устанавливать причины и обстоятельства, при которых несовершеннолетняя пропадала.

Ранее в Барнауле пропала 12-летняя девочка с черной сумкой.

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