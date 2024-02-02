В Барнауле учительница проигнорировала травлю ученика

Как сообщает "Инцидент Барнаул", учительница проигнорировала просьбу мальчика о помощи.
По данному сообщению местного жителя организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи займутся уточнением обстоятельств, дадут правовую оценку действиям администрации образовательного учреждения на предмет халатности. Из результата проверки будет вынесено процессуальное решение.
Отреагировали и МЦУ г. Барнаула, они отметили, что комитетом по образованию города Барнаула назначена проверка. А ситуацию взяли под контроль.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров.
Самое важное - в нашем Telegram-канале