В Барнауле у пешеходного перехода сбили ребенка

Ребенок получил телесные повреждения.
Ему оказали медицинская помощь в Городской больнице № 1.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
В поселке Лесном водитель легковушки при обгоне автобуса сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает "Инцидент Барнаул".
Ребенок получил телесные повреждения.
Ему оказали медицинская помощь в Городской больнице № 1.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
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