В Барнауле столкнулись два автобуса

Как сообщает "Катунь 24", автобус маршрута №2 врезался в автобус маршрута №80. Пассажиры покинули салоны общественного транспорта, затруднено движение на перекрестке.
Ранее в Алтайском крае столкнулись два автомобиля.
На пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской произошла авария.
Как сообщает "Катунь 24", автобус маршрута №2 врезался в автобус маршрута №80. Пассажиры покинули салоны общественного транспорта, затруднено движение на перекрестке.
Ранее в Алтайском крае столкнулись два автомобиля.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter