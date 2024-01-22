23 января
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Происшествия

В Барнауле спецслужбы пресекли попытку теракта

ФСБ задержала мужчину, который пытался устроить теракт в Барнауле, сообщает РИА Новости.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего мужчину при попытке совершения теракта.

В ноябре преступник через интернет связался с представителем террористической организации, запрещенной на территории РФ. Он заявил о готовности совершать террористические действия в городе.

По указанию "куратора" террорист изготовил "коктейли Молотова" с помощью которых должен был поджечь объект министерства обороны РФ. При попытке его задержали оперативные сотрудники ФСБ России.

Возбудили уголовное дело по статье "Покушение на совершение террористического акта". Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее сибирский девятиклассник готовил теракт с бомбой на рынке.

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