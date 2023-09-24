В Барнауле сбили девушку на пешеходном переходе

Накануне утром на пересечении ул. Балтийской и ул. Сиреневой сбили девушку, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, иномарка наехала на девушку, когда та переходила дорогу по "зебре".

Также сообщают, что пострадавшая находится без сознания.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Подробности устанавливают.

Ранее в Бийске в промышленной зоне сбили женщину.