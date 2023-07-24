В Барнауле разыскивают водителя, который сбил ребенка на квадроцикле

Происшествие случилось в поселке Лесной на пересечении ул. Нарядная - Привольная, 21.
В ГИБДД сообщили, что 10-летнего мальчика сбили, когда тот стоял на обочине нерегулируемого перекрестка. Водитель скрылся. Известно, что с ним находился пассажир.
Ребенок получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь, не госпитализировали.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просят сообщить в дежурную группу отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефонам: 391-090, 393-605.