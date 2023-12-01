Накануне жителя Барнаула подрезал автомобилист и скрылся с места ДТП, сообщает Barnaul 22 .

В Барнауле разыскивают автомобилиста, который скрылся с места ДТП.

Горожанин отмечает, что во время съезда с Малахова на «АЯС» его подрезал другой водитель.

В результате житель врезался в столб. Теперь он ищет записи с видеорегистраторов.

Ранее сообщалось, что на обновленном путепроводе произошла первая авария.