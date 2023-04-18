19 апреля
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Происшествия

В Барнауле прошел суд над таксистом, из-за которого погибла семья

Смертельная авария произошла на Павловском тракте больше года назад, в марте 2022 года. На проезжей части умерла 28-летняя Татьяна и ее шестилетний сын. Еще один ребенок серьезно пострадал.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

За все время, что идет судебный процесс, обвиняемый в аварии таксист Фирдавс Умаров даже не принес извинений и пытался переложить вину на других участников движения, сообщает amic.ru.

Заседание прошло 17 апреля. Подсудимый в показаниях утверждал, что столкновение произошло по вине другого водителя, а сам он не совершал опасных маневров на дороге.

Также Умаров ссылался, что только один из пассажиров — тот, что теперь в инвалидном кресле — был пристегнут. Хотя таксист должен убедиться перед началом поездки, что все пассажиры обезопасили себя.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Кроме того, мужчина утверждал, что погибшая умерла не из-за падения из салона, а когда попала под колеса другого автомобиля. Экспертиза доказала обратное.

При назначении наказания роль могут учесть смягчающие обстоятельства — у обвиняемого есть малолетние дети. Однако прокурор запросила 6 лет и 10 месяцев из семи возможных.

Дополнительно гособвинитель попросила удовлетворить гражданский иск отца семейства на 4 млн рублей, а также лишить водителя прав на три года.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Адвокат также потребовал строго наказать виновника ДТП — семью годами в колонии общего режима. Он рассказал, что скорость таксиста была 85 км/ч в черте города. К тому же в пятницу, в час пик.

Адвокат также обратил внимание, что таксист не только не извинился, но и не попытался материально загладить вину. При вынесении приговора это может сыграть не в пользу подсудимого.

Адвокат Умарова оказался не готов представить свою позицию и попросил суд дать время. Следующее заседание будет 24 апреля. На нем таксист скажет последнее слово.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
t. me/vkurse22.

Из-за чего произошла авария

В марте 2022 года на Павловском тракте пять автомобилей столкнулись друг с другом. По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречную полосу.

Там он столкнулся с еще тремя автомобилями. В итоге женщину и ребенка выкинуло из салона такси на проезжую часть, от чего они погибли. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

Ранее altapress.ru выслушал историю Ольги Матвеевой, потерявшей в страшном ДТП дочь и внука.

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