В Барнауле произошло ДТП с участием травмая

Легковой автомобиль столкнулся с травмваем.
Авария на кольце на ул. Малахова
"Инцидент Барнаул"
Обстоятельства и пострадавшие выясняются.
Ранее мы писали о голой женщина из Урала, которая каталась по проезжей части.
5 октября горожанка сообщила об аварии на кольце на улице Малахова в Барнауле.
Легковой автомобиль столкнулся с травмваем.
Обстоятельства и пострадавшие выясняются.
Ранее мы писали о голой женщина из Урала, которая каталась по проезжей части.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter