В Барнауле произошло ДТП рядом с трамвайными путями

В Барнауле 14 сентября на ул. Северо-Западной произошло ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

На фото видные сильные повреждения капота и всего бампера легковушки. Как именно произошла авария - неизвестно.

О пострадавших не сообщили, на месте работает ДПС.

Ранее недалеко от трамвайных путей заметили лося в Барнауле.