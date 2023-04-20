В Барнауле произошел крупный пожар

В сообществе рассказали, что пожар произошел на пр. Энергетиков. Что именно загорелось — неизвестно.
Также нет информации о причинах возгорания и о пострадавших.
Ранее двор частного дома вспыхнул ночью в алтайском поселке.
Возгорание произошло в Барнауле, сообщает группа ВКонтакте «В курсе 22».
В сообществе рассказали, что пожар произошел на пр. Энергетиков. Что именно загорелось — неизвестно.
Также нет информации о причинах возгорания и о пострадавших.
Ранее двор частного дома вспыхнул ночью в алтайском поселке.
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