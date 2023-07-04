В Барнауле предстанут перед судом 13 мошенников

В 2020-2021 годах в регионе группа из 14 человек под видом пожарной службы приходили домой к потерпевшим. Жертвами мошенников преимущественно были пенсионеры.

За большие деньги аферисты якобы устанавливали в квартирах автоматические устройства порошкового пожаротушения.

"При этом устройства не предназначались для использования в жилых помещениях, предлагались к покупке по завышенной цене, существенно превышающей их фактическую стоимость", — отметили в прокуратуре.

Для достоверности преступники переодевались в форму сотрудников пожарной охраны и показывали жильцам ненастоящие удостоверения. С помощью этой схемы они незаконно заработали около 1,3 млн рублей.

А за несколько лет группа успела обмануть около 83 человек. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что жительницу Барнаула будут судить за мошенничество с материнским капиталом.