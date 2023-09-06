В Барнауле предстанет перед судом инструктор автошколы

Мужчина вводил учеников в заблуждение и зарабатывал на этом, сообщает региональный Следком.

С 2020 по 2021 год несколько знакомых инструктора, в том числе обучавшихся у него, не смогли сдать экзамен на право управления автомобилем.

Мужчина рассказал им о имеющихся знакомств с сотрудником ГИБДД, который якобы за определенную плату сможет посодействовать в получении водительского удостоверения.

В результате деньги передавали ему лично, а также перечисляли на банковский счет суммы от 16 тыс. до 41 тыс. рублей.

Полученные мошенническим путем деньги он никому не передавал, а распоряжался по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее барнаульцы пожаловались на алкомаркет «Красное&Белое», после чего дело дошло до суда.