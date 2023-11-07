В Барнауле посреди дороги вспыхнул грузовик.

Отмечается, что возгорание произошло перед поворотом в поселок Южный.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что сильнейший пожар после взрыва на складах в Ташкенте попал на видео.
Накануне в Барнауле вспыхнул грузовик посреди дороги, передают участники сообщества «Инцидент Барнаул».
Отмечается, что возгорание произошло перед поворотом в поселок Южный.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что сильнейший пожар после взрыва на складах в Ташкенте попал на видео.
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