В Барнауле почти месяц ищут пропавшую женщину. Следователи предполагают убийство

32-летняя Витенбек Елена Александровна пропала на ул. Суворова в Барнауле еще 25 июня, сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что женщина ушла из дома, и больше ее никто не видел.

Следователи предполагают убийство и уже возбудили уголовное дело.

На вид пропавшей 35 лет, рост 160-165 см, телосложение - худое, цвет волос - русый.

Из одежды на ней было платье темно-синего цвета ниже колен. Обута в черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8(385 2) 39-14-98, 42-02-02, 42-33-88, 89130991018 или 02.

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