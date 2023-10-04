5 октября
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Происшествия

В Барнауле почти месяц ищут пропавшую девушку. Возбудили дело об убийстве

В Барнауле 9 сентября пропала Боршнякова Татьяна Валерьевна. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

Следком возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 31-летней Татьяны Боршняковой.

  • Приметы: рост 165 см, худая, длинные светлые волосы. На левой ключицы татуировка - ласточка. На правой руке татуировка с изображением тигра.
  • Одежда: серый кардиган с изображением звезд, темно-синие джинсы, белые босоножки, розовая сумка-рюкзак.
Пропала женищна.
Пропала женищна.
"ЛизаАлерт"

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-94, 63-02-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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