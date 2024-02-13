14 февраля
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Происшествия

В Барнауле первоклассник угнал автомобиль. Подробности

Стала известна личность мальчика, который угнал легковой автомобиль и устроил массовое ДТП, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП на Петра Сухова.
ДТП на Петра Сухова.
Инцидент Барнаул

Известно, что 7-летний мальчик угнал открытый автомобиль с оставленным ключом в замке зажигания по ул. Петра Сухова. Ребенок проехал на нем несколько метров, протаранил стоящую рядом машину и совершил ДТП с участием еще трех автомобилей. Одному из водителей понадобилась помощь. Школьник скрылся с места происшествия.

«Угонщику» всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двоих детей воспитывает мама.

С семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Барнауле произошла авария с участием полиции. Инцидент произошел на перекрестке ул. Малахова и Транзитной. Полицейский автомобиль занесло в ограждение. Подробности неизвестны.

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