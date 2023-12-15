В Барнауле пациент угрожал убить медсестру

"Катунь 24" сообщает, что 72-летнему пациенту медсестра запретила закрыть окно. После этого он взял ее за волосы и повалил на пол.

Агрессивный мужчина начал душить девушку, держа за волосы. Медсестра не стала молчать и обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители на обращение не отреагировали, объяснив это тем, что такие побои не являются причиной для задержания.

Тогда пострадавшая поделилась ситуацией в социальных сетях, где ее "крик помощи" заметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин и взял под контроль.

По результатам проверки уголовное дело все же завели.

Ранее мы сообщали, что беременная женщина напала на медсестру и устроила погром в поликлинике.