В Барнауле осудили бизнесмена за кражу денег у директора дворца спорта "Динамо"

В Барнауле осудили 44-летнего бизнесмена за кражу денег директора Ледового дворца спорта "Динамо", сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Известно, что летом мужчина ввел в заблуждение директора "Ледовый дворец спорта "Динамо". чтобы тот дал взятку в 800 тыс. рублей сотруднику "Барнаульского водоканала". Это нужно было для того, чтобы уменьшить плату за самовольное потребление воды.

Директор знал о наказании, которое может последовать и тогда восьмого августа 400 тыс. рублей передавал предприниматель, где его задержали с поличным сотрудники ФСБ.

Бизнесмену назначили лишение свободы на два года условно с испытательным сроком в два года.

Напомним, что в Барнауле подозревали предпринимателя в совершении мошенничества.