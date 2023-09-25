В Барнауле на улице обнаружили второй труп за день

На Социалистическом проспекте рядом с магазином "Мария-ра" скончался человек.

Возле магазина лежит тело женщины, его накрыли простыней.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, что это уже второй случай за день. Ранее сообщалось, что на пересечении ул. Антона Петрова и Матросова умер человек.