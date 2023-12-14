В Барнауле на перекрестке произошло жесткое столкновение 

На кадрах видно, что обе машины сильно пострадали.
ДТП произошло около старой «Ленты».
О пострадавших не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобилист влетел в дорожный знак.
Авария на перекрестке произошла в Барнауле, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что обе машины сильно пострадали.
ДТП произошло около старой «Ленты».
О пострадавших не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобилист влетел в дорожный знак.
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